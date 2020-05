Naoshima est une petite île japonaise située dans la mer intérieure de Seto, entre les îles de Honshū et de Shikoku. Bien que l'île soit beaucoup plus près de Honshu, administrativement elle appartient à la préfecture de Kagawa, Shikoku.

Comprendre [ modifier ]

L'île est réputée pour sa collection de galeries et d'expositions d'art contemporain. Il est tout à fait possible de voir tous les sites de cette île en une seule journée, mais selon les conseils des locaux vous feriez mieux de profiter de l'île dans son ensemble, à votre propre rythme. Comme on y trouve des plages et des montagnes, emportez un maillot de bain, de la crème solaire et de bonnes chaussures de marche si cela vous intéresse.

Miyanoura - le port où vous arriverez probablement - est maintenant la plaque tournante des passagers et du transport vers l'île, mais reste encore une ville côtière paisible.

Évitez de visiter l'île le lundi car la plupart des musées sont fermés.

Histoire [ modifier ]

Les premières implantations se sont faites au port de pêche Tsumuura, aujourd'hui assez réduit. La zone la plus habitée de l'île est (本村) qui a été créé en tant que ville côtière d'un château lors de la période de guerre entre provinces (1467-1568).

Aller [ modifier ]

En bateau [ modifier ]

On peut rejoindre Naoshima en bateau depuis Uno à Tamano (Honshu) et Takamatsu (Shikoku). Naoshima possède trois ports Miyanoura, Honmura et le port de Seto. La plupart des dessertes vont à Miyanoura.









En train [ modifier ]

Depuis Okayama, qui est desservie par la ligne Shinkansen Sanyō, il y a une poignée de trains locaux allant directement à Uno (65 min ). Vous vouvez aussi prendre les trains rapides Liner Marine et changer à Chayamachi (茶屋町) pour le train vers Uno (40 min avec une bonne correspondance). Le coût du train est de 570 JPY ( ~4,76 € - cours du 30/05/2020) (~5,09 Fr. - cours du 30/05/2020) (~7,28 $C - cours du 30/05/2020) (~5,29 $ - cours du 30/05/2020) (~3 114,59 F CFA - cours du 30/05/2020) .

Circuler [ modifier ]

On peut obtenir une carte bilingue détaillée à la station marine de Naoshima (dont l'architecture est conçue par l'agence SANAA), juste en face du quai des ferrys de Miyanoura. Cette carte a une liste de tous les guesthouses, restaurants et principales expositions sur l'île. Cette carte est également disponible en téléchargement sur le site officiel de l'Association touristique Naoshima.

À pied [ modifier ]

Si l'île est très vallonnée, elle reste assez agréable pour le vélo et la marche le long des côtes, à l'exception de la route de Miyanoura vers le musée d'art de Chichū qui grimpe bien.

Puisque l'île est tout à fait petite, en 30 min -1 h vous pouvez atteindre n'importe quel endroit à pied : les deux villages, les ports et les musées. Par contre, comme il faut bien un journée entière pour voir tranquillement les trois sites (en faisant la queue) et admirer la nature, vous pourriez ne pas avoir le temps de tout voir.

Du port de Miyaura au musée d'art de Chichu : 30 min en suivant la côte du sud-ouest dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

en suivant la côte du sud-ouest dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. De Miyaura à Honmura (Art House Project): 30 min .

. De Honmura / Art House Project au musée Benesse House: 30 min

De Benesse House au musée Chichū: 20 min

Si une navette permet de traverser les sites de Benesse Art, c'est une zone naturelle agréable à parcourir à pied et donc on peut recommander de le faire au moins dans un sens.

À vélo [ modifier ]

L'île compte six établissements de location de vélos. Les tarifs vont de 300-500 JPY ( ~4,18 € - cours du 30/05/2020) (~4,46 Fr. - cours du 30/05/2020) (~6,39 $C - cours du 30/05/2020) (~4,64 $ - cours du 30/05/2020) (~2 732,1 F CFA - cours du 30/05/2020) par jour pour un vélo classique à 1 000 JPY ( ~8,35 € - cours du 30/05/2020) (~8,92 Fr. - cours du 30/05/2020) (~12,77 $C - cours du 30/05/2020) (~9,28 $ - cours du 30/05/2020) (~5 464,2 F CFA - cours du 30/05/2020) pour un vélo électrique.

La route de la zone des musées au sud de l'île n'est pas ouverte aux véhicules, et donc vous devrez laisser votre vélo à l'un des deux côtés. La portion de la route 256 qui la surplombe grimpe (presque 100 m de dénivelé) et donc vous pourriez préférer l'éviter. Si vous aller de Miyanoura à la bordure Est des musées, mieux vaut suivre la route 256 jusqu'à Honmachi puis continuer de la suivre jusqu'au avant la zone des musées.

En bus [ modifier ]

Les bus locaux circulent peu fréquemment (1-2 fois par heure, horaires en japonais, 100 JPY ( ~0,84 € - cours du 30/05/2020) (~0,89 Fr. - cours du 30/05/2020) (~1,28 $C - cours du 30/05/2020) (~0,93 $ - cours du 30/05/2020) (~546,42 F CFA - cours du 30/05/2020) le trajet) sur un itinéraire reliant les deux ports à Tsutsuji-sō à la pointe Est de l'île. De là, une navette gratuite de Benesse va toutes les 30 min (15 min lors des périodes d'affluence) à la Benesse House, au musée d'art Chichū et au musée Lee Ufan. Avec une bonne planification, c'est tout ce dont on a besoin pour voir l'île.

Les chauffeurs ne comprennent pas l'anglais et donc assurez-vous de connaître votre destination et d'écouter quand le conducteur annonce l'arrêt suivant:

« Tsugi wa [ nom de l'arrêt ] ni tomarimasu ! » (L'arrêt suivant sera [ nom de l'arrêt ])

Les arrêts principaux sont:

Nōkyō-mae ( 農協前 ): Le plus proche du « Art House Project », Honmura Lounge & Archive (renseignement et boutique de Benesse).

( ): Le plus proche du « Art House Project », Honmura Lounge & Archive (renseignement et boutique de Benesse). Yakuba-mae ( 役場前 ): À la mairie qui est plus proche de « Haisha » que Nokyo-mae. Banque et poste à proximité.

( ): À la mairie qui est plus proche de « Haisha » que Nokyo-mae. Banque et poste à proximité. Tsutsuji-sō: ( つつじ荘 ): Où l'on peut séjourner dans des yourtes.

Voir [ modifier ]

L'île de Naoshima est devenu depuis le début des années 2000 célèbre pour ses musées d'art contemporain, son architecture et ses installations d'art contemporain extérieures. Ne manquez l'occasion de prendre une photo de la calebasse rouge géante près du port de Miyanoura et de la jaune sur une jetée à la pointe sud de l'île.

Naoshima héberge en extérieur de nombreuses œuvres

Musées [ modifier ]

Comme dans la plupart des musées d'art contemporain japonais, il y est interdit de toucher et de photographier les œuvres.









Art House Projects [ modifier ]















Architecture de Naoshima [ modifier ]

École élémentaire de Naoshima (1970) École maternelle de Naoshima (classe supérieure) (1974) Gymnase municipal (1976), appartenant au collège de Naoshima. Collège de Naoshima (1979) Mairie de Naoshima (1982), appelée « Naoshima Hiunkaku » car sa conception s'inspire du temple Hongan-ji qui est célèbre pour la tour Hiunkaku et qui ressemble à un château. École maternelle de Naoshima (classe inférieure) (1983) Tsutsuji-sō (1991), gîte municipal. Centre d'aide sociale de Naoshima (1995)



Usines Mitsubishi Materials [ modifier ]

Le plus gros employeur de l'île est Mitsubishi Materials . La plus grand partie du nord de l'île est occupée par les installations de traitement des matériaux. Il y a apparemment des visites guidées pour ces installations et pour le Centre de l'environnement de Naoshima , une réservation 7 jours à l'avance étant nécessaire. Pour ceux qui ne parlent pas japonais, visiter est plus compliqué. Les deux sites ont des horaires différents. Le personnel ne parle que japonais, et donc ceux qui ne le parlent pas devraient venir avec un interprète. Autrement, la réservation devrait être faite bien à l'avance pour permettre au site de trouver quelqu'un pouvant faire la traduction en anglais. Étant donné que Mitsubishi Materials est une entreprise, il y a des gardiens aux portails veillant à la sécurité. Les visiteurs admis ne peuvent entrer qu'en bus.

. La plus grand partie du nord de l'île est occupée par les installations de traitement des matériaux. Il y a apparemment des visites guidées pour ces installations et pour le , une réservation 7 jours à l'avance étant nécessaire. Pour ceux qui ne parlent pas japonais, visiter est plus compliqué.

Faire [ modifier ]







Manger [ modifier ]

Quasiment tous les établissements de Naoshima ne servent que de la nourriture japonaise. Des restaurants peuvent avoir des horaires inhabituels comme n'être ouvert que pour le déjeuner, et donc il vaut mieux juste se balader et trouver un endroit qui est ouvert. Les restaurants acceptent les dernières commandes vers 19 h 30-21 h en semaine et ferment même plus tôt le dimanche.

Bon marché [ modifier ]



















Prix moyen [ modifier ]

Au village de Honmura





























Village de Tsumuura















Acheter [ modifier ]

Il y a plusieurs banques avec des distributeurs de billets, et on en trouve également aux supérettes. Les musées acceptent les cartes de payement mais de nombreux magasins ne les prennent pas.

La plupart des magasins ferment en début de soirée et la plupart sont fermés le dimanche.

Kombini : Il y a sur l'île deux supérettes:

: Il y a sur l'île deux supérettes:



Se loger [ modifier ]

Le meilleur endroit pour se loger est près des deux musées, mais il y a quelques autres possibilités de logement dispersées autour de l'île.

Prix moyen [ modifier ]

Si on peut visiter l'île sur une journée depuis Okayama ou Takamatsu, mieux vaut prendre son temps pour sa visite. Il y a assez de choses pour remplir une journée et demi. Le meilleur endroit où séjourner est près des deux musées, mais il y a un nombre croissant d'hébergements à travers l'île. Il est recommandé de réserver à l'avance, en particulier pour le week-end. Une réservation par téléphone en japonais est requise (sauf pour la Benesse House). Parmi les exceptions: Oyajino Umi (おやじの海, par e-mail), Ohmiyake (e-mail en français), Tsutsuji-sō (le personnel anglophone ne répond souvent pas, essayez plutôt par fax), les dortoirs à Kawloon et Seven Beach (quelqu'un parle anglais) et Uno Slope House (en anglais et site web).

Luxe [ modifier ]

Gérer le quotidien [ modifier ]

Naoshima est assez des sentiers battus pour exiger une petite préparation. Les anglophones y sont peu nombreux. Il n'y a pas de bureau d'échange pour les devises étrangères, mais il y a une banque à Honmura. Les cartes de payement n'y sont généralement pas acceptées (sauf aux installations de Benesse). La plupart des magasins se ferment tôt le soir et n'ouvrent pas les dimanches. Mieux vaut avoir des espèces en bonne quantité avant d'arriver sur l'île. Il y a peu de distributeurs de billets.







La population âgée est importante sur l'île. Soyez aimable et saluez les chaudement en les croisant.

Aux environs [ modifier ]















Cet article reprend du contenu de l'article 直島町 de Wikipédia (ja). Voir l'historique de cette page pour la liste des auteurs.

L'article de cette région est utilisable. L'article et les principales destinations de la région contiennent des informations suffisantes dans les rubriques aller, voir, se loger et manger. Si une personne aventureuse pourrait utiliser cet article, il nécessite cependant d'être complété. Lancez-vous et améliorez-le !